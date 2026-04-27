Incontro su ' Un vescovo tra la guerra e il dopoguerra | Ruggero Bovelli e i giorni della Liberazione'

In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, si terrà un incontro martedì 28 alle 16.30 presso la sala conferenze dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. L’evento si concentrerà sulla figura di un vescovo e sul suo ruolo durante il periodo della guerra e del dopoguerra, con particolare attenzione ai giorni della Liberazione. La discussione sarà dedicata alle vicende storiche di quel periodo e alle azioni di questa figura religiosa nel contesto di quegli eventi.

Nell’ambito delle celebrazioni del’81esimo anniversario della Liberazione, martedì 28 alle 16.30 nella sala conferenze dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, avrà luogo un incontro sul tema 'Un vescovo tra la guerra e il dopoguerra: Ruggero Bovelli e i giorni della Liberazione'. L'.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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