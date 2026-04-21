Il futuro della Figc | l’incontro in Lega con l’ex numero 1 del Coni I club di A in pressing su Malagò giorni decisivi

Un incontro durato circa due ore ha coinvolto i rappresentanti della Lega di Serie A e l’ex presidente del Coni. Durante l’incontro sono stati discussi vari argomenti e sono state condivise opinioni tra le parti, con l’obiettivo di rafforzare un rapporto di fiducia. I club di massima divisione hanno espresso insistentemente le loro richieste a Malagò, in un momento in cui si fanno avanti decisioni importanti per il futuro della Figc.

"Sono state quasi due ore straordinarie di chiacchierata, hanno parlato tutti esprimendo concetti, opinioni, e rinsaldando questa fiducia che mi fa molto ragionare". Ma poi: "Non ho nessuna certezza di portare avanti la candidatura, lo farò esclusivamente dopo aver sentito le altre componenti". Giovanni Malagò sa che nel calcio si attacca e si difende, e che si vince con equilibrio. L’assemblea straordinaria della Lega Serie A di ieri a Milano non poteva portare alla sua candidatura ufficiale come presidente Figc dopo Gravina – c’è tempo fino al 13 maggio – ma i club hanno ribadito la propria piena fiducia all’ex numero 1 del Coni per rivoltare il sistema del pallone in cerca di una rinascita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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