Accoglienza e solidarietà Casa di Zaccheo avvia la campagna 5x1000

MESAGNE - Con lo slogan “Aiutaci ad aiutare”, la Casa di Zaccheo lancia ufficialmente la sua campagna per la destinazione del 5x1000. Un’iniziativa fondamentale per permettere alla struttura di continuare a essere un punto di riferimento per i più fragili nel territorio di Mesagne e non solo.La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

