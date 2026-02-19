Nocera Superiore | incontro istituzionale presso la Casa Comunale

Nocera Superiore ha ospitato questa mattina un incontro tra il sindaco e i consiglieri regionali Giovanni Maria Cuofano e Giuseppe Fabbricatore. La riunione si è concentrata sulla pianificazione di progetti condivisi per migliorare il territorio. Durante l’appuntamento, si sono discussi interventi specifici come la riqualificazione delle strade e il sostegno alle attività locali. La presenza dei rappresentanti regionali ha rafforzato il legame tra il Comune e la Regione. La discussione proseguirà nelle prossime settimane con incontri sul campo.

Si è tenuto stamane, presso la Casa Comunale di Nocera Superiore, il primo incontro istituzionale con i Consiglieri regionali Giovanni Maria Cuofano e Giuseppe Fabbricatore, nell'ambito del percorso di collaborazione avviato tra il Comune e la Regione Campania.L'incontro ha rappresentato un.