Senigallia incontro su Montale con il poeta Francesco Cavallari

In occasione della Giornata mondiale della poesia, si è tenuto un incontro nel salone principale della Fondazione Opera Pia di Senigallia dedicato a Montale. Il poeta Francesco Cavallari ha partecipato alla discussione, condividendo riflessioni sulla figura e l’opera del poeta italiano. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato e si è svolto nel rispetto delle modalità previste per le occasioni culturali pubbliche.

In occasione della Giornata mondiale della poesia, il salone grande della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti ospita sabato 11 aprile dalle 9,30 alle 11 un incontro con il poeta Francesco Cavallari che dedicherà il suo seminario alla figura e all’eredità culturale di Eugenio Montale, tra i più importanti poeti del Novecento e Premio Nobel per la Letteratura. Titolo dell’incontro a Senigallia è "Eugenio Montale: la poesia come coscienza critica", durante il quale Cavallari, poeta dei Sensibili di Castracane, guiderà il pubblico in una riflessione sull’attualità della poesia montaliana e sul valore della poesia come strumento di formazione di una coscienza critica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Senigallia, incontro su Montale con il poeta Francesco Cavallari Vespucci-Colombo, giovedì 9 aprile incontro con il poeta Juan Ignacio SilesL'incontro, dal titolo"Itaca non esiste", si svilupperà come un vero e proprio pellegrinaggio poetico: alternando letture in lingua originale e in... Il poeta alannese Francesco Dell’Orso premiato a VeneziaIl poeta Francesco Dell’Orso è stato premiato a Venezia, all’interno del suggestivo palazzo Tito della fondazione Bevilacqua La Masa, durante la... Si parla di: Senigallia, incontro su Montale con il poeta Francesco Cavallari; La poesia come terapeutica resistenza: Montale raccontato da Francesco Cavallari all'Opera Pia. Senigallia, incontro su Montale con il poeta Francesco CavallariIn occasione della Giornata mondiale della poesia, il salone grande della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti ospita sabato 11 ... ilrestodelcarlino.it