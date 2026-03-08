Muore a 31 anni Luna simbolo dell’Acquario di Genova | il delfino era nato a Rimini

Da riminitoday.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Acquario di Genova è deceduto Luna, un delfino di 31 anni che da anni era uno dei principali protagonisti della struttura. Luna, nato a Rimini, aveva iniziato a vivere nel grande acquario nel 2013 e negli anni aveva attirato numerosi visitatori. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il parco marino e per chi lo aveva conosciuto.

Nato a Rimini e trasferito nella struttura ligure dopo il sequestro del delfinario, non aveva mostrato problemi di salute nelle settimane precedenti Lutto all'Acquario di Genova, a 31 anni è morto il delfino Luna, storico ospite della struttura dal 2013, l'animale aveva 31 anni. L’esemplare era nato a Rimini e si trovò coinvolto nel periodo in cui il delfinario riminese venne messo sotto sequestro. Così ricorda Luna la titolare del delfinario Monica Fornari, attraverso i suoi profili social: “Ciao Luna, cucciolotta mia. Sei nata a Rimini ma sei morta a Genova, così giovane. Salutami lassù il tuo papà Speedy, la mamma Alfa e tutti i tuoi fratelli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Lutto all'Acquario, è morto il delfino Luna: accertamenti sulle causeOspite della struttura dal 2013, aveva 31 anni: avviati gli esami: "L'animale, nelle settimane precedenti, non aveva manifestato alcuna...

Anche all’Acquario di Genova febbraio è il mese dell'amoreFebbraio è il mese dell’amore all’Acquario di Genova: proprio in questi giorni, in prossimità della festa degli innamorati, per i pinguini inizia la...

Contenuti utili per approfondire Muore a 31 anni Luna simbolo....

Discussioni sull' argomento Lutto all’Acquario di Genova, è morto il delfino Luna: Profondo dolore di tutto lo staff; Addio a Luna, la delfina nata a Rimini è morta all’Acquario di Genova: aveva 31 anni.

acquario di genova muore a 31 anniLutto all'Acquario, è morto il delfino Luna: accertamenti sulle causeOspite della struttura dal 2013, aveva 31 anni: avviati gli esami: L'animale, nelle settimane precedenti, non aveva manifestato alcuna sintomatologia clinica o comportamenti che potessero destare sos ... genovatoday.it

acquario di genova muore a 31 anniAddio a Luna, mistero sulla morte della delfina nata a Rimini e vissuta all’Acquario di GenovaAddio a Luna, il delfino femmina ospite dell'Acquario di Genova dal 2013. Mistero sulle cause che ne hanno provocato il decesso. Il cetaceo, finito sulle ... chiamamicitta.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.