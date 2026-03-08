Muore a 31 anni Luna simbolo dell’Acquario di Genova | il delfino era nato a Rimini

All'Acquario di Genova è deceduto Luna, un delfino di 31 anni che da anni era uno dei principali protagonisti della struttura. Luna, nato a Rimini, aveva iniziato a vivere nel grande acquario nel 2013 e negli anni aveva attirato numerosi visitatori. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il parco marino e per chi lo aveva conosciuto.

Nato a Rimini e trasferito nella struttura ligure dopo il sequestro del delfinario, non aveva mostrato problemi di salute nelle settimane precedenti Lutto all'Acquario di Genova, a 31 anni è morto il delfino Luna, storico ospite della struttura dal 2013, l'animale aveva 31 anni. L’esemplare era nato a Rimini e si trovò coinvolto nel periodo in cui il delfinario riminese venne messo sotto sequestro. Così ricorda Luna la titolare del delfinario Monica Fornari, attraverso i suoi profili social: “Ciao Luna, cucciolotta mia. Sei nata a Rimini ma sei morta a Genova, così giovane. Salutami lassù il tuo papà Speedy, la mamma Alfa e tutti i tuoi fratelli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Lutto all'Acquario, è morto il delfino Luna: accertamenti sulle causeOspite della struttura dal 2013, aveva 31 anni: avviati gli esami: "L'animale, nelle settimane precedenti, non aveva manifestato alcuna...

All'Acquario di Genova è morta Luna. Viveva lì dal 2013. Luna era nata nel 1994 nel delfinario di Rimini, in cattività, ma era figlia di Alfa, una tursiope catturata nel 1986 nel Golfo del Messico. Alfa, in cattività, ha avuto tre figli: Sole (viva nell'acquario), Lapo (viv

