Scontro frontale tra due camion a Priverno | un morto chiusa la strada 156 del Monti Lepini

Un incidente tra due camion a Priverno ha causato un morto. La collisione frontale si è verificata sulla strada 156 dei Monti Lepini, creando disagi alla viabilità. La strada è stata immediatamente chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica. La vittima, un uomo di circa 50 anni, viaggiava su uno dei mezzi coinvolti. La strada rimarrà chiusa fino a nuovo avviso.