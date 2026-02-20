Scontro frontale tra due camion a Priverno | un morto chiusa la strada 156 del Monti Lepini
Un incidente tra due camion a Priverno ha causato un morto. La collisione frontale si è verificata sulla strada 156 dei Monti Lepini, creando disagi alla viabilità. La strada è stata immediatamente chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica. La vittima, un uomo di circa 50 anni, viaggiava su uno dei mezzi coinvolti. La strada rimarrà chiusa fino a nuovo avviso.
Incidente mortale sulla strada 156 dei Monti Lepini a Priverno, dove due camion si sono scontrati frontalmente e una persona è deceduta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Incidente sulla Monti Lepini a Priverno: scontro tra due camion, un morto
Leggi anche: Medico morto nel frontale sulla Monti Lepini: trent’anni fa il decesso di moglie e figlio in un incidenteLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scontro frontale tra due auto all’alba; Scontro frontale tra due mezzi: tre feriti e traffico bloccato nell’Agrigentino; Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti in codice giallo; Scontro frontale tra due auto all’alba.
Scontro frontale tra due camion, chiusa la ss 156 dei Monti Lepini a PrivernoPRIVERNO – A causa di uno scontro frontale tra due camion, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 156 Dei Monti Lepini al km 23,000 a Priverno, in provincia di Latina. radioluna.it
Incidente sulla Monti Lepini a Priverno: scontro tra due camion, un mortoL’impatto frontale fra i due mezzi pesanti è costato la vita a uno dei due conducenti; rilievi in corso. La strada chiusa in entrambi i sensi di marcia ... latinatoday.it
Cori, in provincia di Latina, ha un piccolo centro storico incastonato tra i monti Lepini. Ig walterfotografo #Cori #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta - facebook.com facebook