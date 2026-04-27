Incidente stradale sul Gargano scontro tra due auto e tre feriti | coinvolto un carabiniere

Un incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la Statale 89 nel Gargano, coinvolgendo due auto. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, tra cui un carabiniere. Le autorità sono intervenute sul posto per i soccorsi e i rilievi. Non sono state fornite al momento ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Tre persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 26 aprile, lungo la Statale 89. Per cause in corso di accertamento, due vetture - una Nissan Qashqai e Ford Fusion - sono entrate in collisione all'altezza del bivio per Macchia (progressiva.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale sul Gargano: scontro tra auto sulla litoranea per Vieste Incidente a Torino Lucento: scontro tra due auto all'incrocio. Coinvolto anche un pedone, due feritiUn incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026, all'incrocio tra corso Potenza e via Foligno a Torino. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Incidente stradale all’alba sulla Foggia-Manfredonia: si ribalta auto, 30enne in codice rosso; Incidente stradale sulla Foggia-San Severo: violento impatto tra due auto e un furgone; Incidente sulla SP58 tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo: coinvolte più auto; Lido di Venezia, gruppo di operai precipita da un'altezza di cinque metri. Incidente stradale alla rotonda della strada provinciale Teggiano-Polla, in provincia di Salerno. Morto l’uomo al volante, la moglie è in ospedale. Ferita la conducente dell’altra vettura - facebook.com facebook