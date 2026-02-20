Incidente stradale sul Gargano | scontro tra auto sulla litoranea per Vieste

Un incidente si è verificato sulla litoranea che porta a Vieste, nel Gargano, a causa di un'auto che ha perso il controllo. La vettura si è scontrata con un altro veicolo, provocando danni e l’intervento dei soccorritori. L’incidente si è verificato a pochi chilometri dall’inizio del lungomare ‘Enrico Mattei’, creando disagi alla viabilità locale. Non si sono registrate vittime, ma la strada è rimasta temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e chiarimenti. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Il fatto è successo intorno alle 11 di oggi, venerdì 20 febbraio. Sul posto, vigili del fuoco e polizia locale con il personale del 118 giunto con ambulanza e mezzo elisoccorso Incidente stradale lungo la litoranea che porta a Vieste, a pochi km dall'inizio del lungomare 'Enrico Mattei'. Il fatto è successo intorno alle 11 di oggi, venerdì 20 febbraio. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un impatto tra due veicoli - una Fiat Punto e una Fiat Panda - che procedevano in direzioni opposte. A seguito della collisione, una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e mezzo elisoccorso.