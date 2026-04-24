Scontro tra auto e scooter centauro in ospedale

Nella zona di Palazzo Mancinelli, lungo la strada statale 3 in prossimità dell'uscita Gualdo Tadino, si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter. La squadra dei Vigili del fuoco di Gaifana è intervenuta sul luogo dell’incidente. Un centauro è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

La squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana è intervenuta per un incidente stradale tra uno scooter e un'autovettura, avvenuto sulla strada statale 3 nella zona di Palazzo Mancinelli, variante uscita Gualdo Tadino.Il ferito è stato elitrasportato tramite l'elicottero Nibbio presso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Torre del Greco, lava i vetri dell'auto e provoca uno scontro tra due scooter: centauro in ospedale

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