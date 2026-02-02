Questa mattina si è verificato un grave incidente sull’Asse Mediano a Giugliano. Uno scontro tra un’auto e uno scooter ha provocato il ferimento grave di un centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito serie. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, mentre la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Grave incidente stradale poco fa sull’Asse Mediano, all’altezza dell’ingresso della rampa in direzione Napoli, nei pressi dell'attività commerciale Linea Verde. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e un’auto Ford di colore nero. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è finito a terra sul ciglio della strada riportando gravi ferite. Ancora in fase di accertamento le cause dello scontro. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che stanno prestando le prime cure al centauro, oltre alla polizia stradale e ai carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incidente sull’Asse Mediano a Giugliano: scontro tra auto e scooter, centauro grave

