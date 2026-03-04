L' inchiesta sulle mazzette e le certificazioni ortopediche l' Asp avvia verifiche interne | Tolleranza zero

Da palermotoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Asp ha avviato verifiche interne in seguito a un'inchiesta che coinvolge presunti pagamenti di tangenti da parte di imprenditori di ditte sanitarie. Le indagini si concentrano su presunte mazzette per ottenere pazienti e certificazioni ortopediche. L'ente ha dichiarato di applicare una politica di tolleranza zero rispetto a eventuali irregolarità. Le verifiche sono in corso e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

Un presunto giro di tangenti all'Asp con mazzette versate dagli imprenditori titolari di ditte sanitarie per accaparrarsi i pazienti, ma anche quelle sul rilascio di certificati. L'inchiesta giudiziaria - di cui PalermoToday Dossier ha svelato i retroscena lunedì sera - vedrebbe coinvolti un dipendente e uno specialista ambulatoriale dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, in relazione a pratiche corruttive per ottenere certificazioni e prescrizioni di presidi ortopedici necessarie per l'iter dell'invalidità. L'Asp di Palermo invita, inoltre, i cittadini "a segnalare eventuali comportamenti non conformi alle regole da parte di operatori sanitari, affinché possano essere tempestivamente verificati e contrastati". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

