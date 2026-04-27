Inchiesta sui cecchini del week end imprenditore brianzolo ascoltato dal Pm Sarajevo parte civile

Un imprenditore brianzolo è stato ascoltato dal pubblico ministero nell'ambito di un'inchiesta sui cosiddetti “cecchini del week end”. Le indagini sono partite da un esposto presentato in procura e proseguono con le audizioni. La città di Sarajevo si è costituita parte civile nel procedimento.

Prima l’esposto in procura poi le indagini. E ora le audizioni davanti al Pm e la città di Sarajevo che si costituisce parte civile. È l’evoluzione della vicenda relativa ai cosiddetti “cecchini del week end”, ossia, persone facoltose che, tra il 1993 e il 1995 «pagavano per sparare per divertimento contro i cittadini di Sarajevo, durante la guerra in Jugoslavia». Oggi, infatti, c’è stata l’audizione di un imprenditore brianzolo convocato dal Pm del tribunale di Milano Alessandro Gobbis. «Abbiamo chiarito tutto e adesso faremo anche una memoria - commenta l’avvocato difensore Luigi Bruno Peronetti-, non ci sono elementi contro di lui, quindi poi vedremo quali saranno le determinazioni del pubblico ministero.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Inchiesta sui “cecchini del week end”, imprenditore brianzolo ascoltato dal Pm. Sarajevo parte civile Notizie correlate Inchiesta cecchini a Sarajevo, l’imprenditore brianzolo 64enne non risponde ai pm: “Non ci sono prove”È stato interrogato dai pm di Milano il 64enne brianzolo indagato nell'inchiesta sui "safari umani" a Sarajevo. Leggi anche: Cecchini a Sarajevo: imprenditore brianzolo non risponde ai pm Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Intersezioni 2026 - Presentazione del libro 'I cecchini del weekend ', con l'autore Ezio Gavazzeni; Il film sui cecchini di Sarajevo sbarca all'Ariston, la proiezione alla presenza dell'autore; Cecchini Sarajevo, parla a volto scoperto un ex cacciatore indagato: Mai stato in Bosnia; Cecchini a Sarajevo, parla l’indagato: Io lì non ci sono mai stato. Inchiesta cecchini a Sarajevo, l’imprenditore brianzolo 64enne non risponde ai pm: Non ci sono proveÈ stato interrogato dai pm di Milano il 64enne brianzolo indagato nell'inchiesta sui safari umani a Sarajevo ... fanpage.it Inchiesta sui Cecchini del weekend: l’imprenditore brianzolo non rispondeL’indagine sugli italiani che per divertimento sarebbero andati a sparare sui civili in Bosnia: Luca Radice, durante l’interrogatorio, ha respinto ogni accusa ... rainews.it Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto si è saputo le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in con - facebook.com facebook Sono ripresi stamattina in questura a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento Sara Di Vita e la mamma Antonella Di Ielsi. Gli investigatori seguono ancora più piste #ANSA x.com