Inchiesta sui cecchini del week end imprenditore brianzolo ascoltato dal Pm Sarajevo parte civile

Da ilsole24ore.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore brianzolo è stato ascoltato dal pubblico ministero nell'ambito di un'inchiesta sui cosiddetti “cecchini del week end”. Le indagini sono partite da un esposto presentato in procura e proseguono con le audizioni. La città di Sarajevo si è costituita parte civile nel procedimento.

Prima l’esposto in procura poi le indagini. E ora le audizioni davanti al Pm e la città di Sarajevo che si costituisce parte civile. È l’evoluzione della vicenda relativa ai cosiddetti “cecchini del week end”, ossia, persone facoltose che, tra il 1993 e il 1995 «pagavano per sparare per divertimento contro i cittadini di Sarajevo, durante la guerra in Jugoslavia». Oggi, infatti, c’è stata l’audizione di un imprenditore brianzolo convocato dal Pm del tribunale di Milano Alessandro Gobbis. «Abbiamo chiarito tutto e adesso faremo anche una memoria - commenta l’avvocato difensore Luigi Bruno Peronetti-, non ci sono elementi contro di lui, quindi poi vedremo quali saranno le determinazioni del pubblico ministero.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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