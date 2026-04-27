Inchiesta cecchini a Sarajevo l'imprenditore brianzolo 64enne non risponde ai pm | Non ci sono prove

Un imprenditore di 64 anni residente in Brianza è stato ascoltato dai pubblici ministeri di Milano nell'ambito di un'indagine sui cosiddetti “safari umani” a Sarajevo. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha dichiarato di non avere prove a suo carico e non ha fornito ulteriori dettagli. L'indagato, coinvolto nell'inchiesta, non ha risposto alle domande dei pm riguardo alle accuse mosse nei suoi confronti.

È stato interrogato dai pm di Milano il 64enne brianzolo indagato nell'inchiesta sui "safari umani" a Sarajevo. L'imprenditore non ha risposto alle domande, ma ha annunciato che depositerà una memoria difensiva: "Mancano elementi chiari a sostegno dell'accusa".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Cecchini a Sarajevo: imprenditore brianzolo non risponde ai pm Leggi anche: Cecchini a Sarajevo, l’imprenditore brianzolo non risponde ai pm Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Intersezioni 2026 - Presentazione del libro 'I cecchini del weekend ', con l'autore Ezio Gavazzeni; Il film sui cecchini di Sarajevo sbarca all'Ariston, la proiezione alla presenza dell'autore; Il presunto cecchino di Sarajevo ritratta: Non andai al fronte, me lo raccontarono; Cecchini a Sarajevo, parla l’indagato: Io lì non ci sono mai stato. Inchiesta cecchini a Sarajevo, l’imprenditore brianzolo 64enne non risponde ai pm: Non ci sono proveÈ stato interrogato dai pm di Milano il 64enne brianzolo indagato nell'inchiesta sui safari umani a Sarajevo ... fanpage.it Cecchini del weekend a Sarajevo, l’imprenditore brianzolo non risponde al pm. Il legale: Nessun elemento contro di luiSafari umani nella Bosnia sotto assedio: il 64enne indagato per omicidio volontario aggravato da futili motivi presenterà una memoria difensiva. Tre gli italiani accusati di aver pagato per uccidere ... ilgiorno.it Terzo appuntamento con la rassegna "Intersezioni" in arrivo martedì 28 aprile a Segrate Vi aspettiamo con l'autore Ezio Gavazzeni per la presentazione del suo libro "I cecchini del weekend" (Paper First), volume-inchiesta dedicato a una delle pagine più dr - facebook.com facebook Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Milano sui “cecchini del weekend”: quattro indagati per omicidi durante l’assedio di Sarajevo (1992-1995). Convocato un 64enne piemontese x.com