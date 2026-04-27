Inchiesta cecchini a Sarajevo l'imprenditore brianzolo 64enne non risponde ai pm | Non ci sono prove

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore di 64 anni residente in Brianza è stato ascoltato dai pubblici ministeri di Milano nell'ambito di un'indagine sui cosiddetti “safari umani” a Sarajevo. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha dichiarato di non avere prove a suo carico e non ha fornito ulteriori dettagli. L'indagato, coinvolto nell'inchiesta, non ha risposto alle domande dei pm riguardo alle accuse mosse nei suoi confronti.

È stato interrogato dai pm di Milano il 64enne brianzolo indagato nell'inchiesta sui "safari umani" a Sarajevo. L'imprenditore non ha risposto alle domande, ma ha annunciato che depositerà una memoria difensiva: "Mancano elementi chiari a sostegno dell'accusa".🔗 Leggi su Fanpage.it

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