Nel corso degli anni, sono stati diversi i momenti in cui sono state espresse critiche pubbliche nei confronti degli arbitri di Serie A. Tra queste, alcune provenivano da ex dirigenti sportivi che si sono confrontati con decisioni arbitrali ritenute discutibili. Recentemente, si sono susseguite nuove dichiarazioni che hanno riacceso il dibattito sulle valutazioni degli arbitri e sulla gestione delle partite nel massimo campionato italiano.

di Andrea Greco Inchiesta arbitri Serie A, quando Moratti criticò Rocchi in passato. Adesso. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mondo del calcio italiano è stato scosso da un vero e proprio tsunami mediatico e giudiziario. Al centro della tempesta si trova Gianluca Rocchi che ha deciso di autosospendersi dall’incarico in attesa che l’inchiesta faccia il suo corso. Come riportato dal quotidiano Repubblica, questa decisione arriva dopo una giornata convulsa che ha messo in discussione l’intero sistema dell’ AIA. Le accuse e i precedenti: l’Inter è stata davvero favorita?. Nonostante le voci circolate nelle ultime ore, l ‘Inter ha scelto la via del silenzio, non commentando il coinvolgimento mediatico nel caso.🔗 Leggi su Internews24.com

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