Inchiesta Rocchi quante parti ancora in ombra! I punti da chiarire tra designazioni e bussate

L'inchiesta sulla gestione della sala Var e le designazioni degli arbitri continua a sollevare dubbi, con alcune questioni ancora da chiarire. Le indagini si concentrano sulle procedure adottate e sulle decisioni prese durante le partite recenti, mentre le autorità coinvolte stanno esaminando atti e documenti. Finora, alcuni aspetti non sono stati resi pubblici, lasciando spazio a ulteriori verifiche e chiarimenti.

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