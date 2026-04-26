Inchiesta Rocchi le incongruenze | la teoria sulle designazioni pro-Inter smentita dai fatti E Doveri…

Un’inchiesta approfondita ha messo in luce diverse incongruenze riguardo alle presunte designazioni fatte ad hoc per un ruolo importante nel settore. In particolare, si sono evidenziate discrepanze tra quanto si era diffuso in merito a una scelta favorevole a una squadra specifica e i fatti documentati. Tra le questioni sollevate, si cita anche il ruolo di un ufficiale incaricato di gestire le designazioni, al centro di alcune dinamiche contestate.

Frattesi Inter, Matteo Moretto annuncia l’addio definitivo in estate. Tutti i dettagli Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Mercato Inter, Baccin si muove: quattro talenti del Modena nel mirino. I nomi Settore Giovanile Inter, tripla vittoria per le Under e con lo stesso risultato: ecco le avversarie agli ottavi. I primi incroci Inter Primavera Lecce 1-0: Carrara decisivo, tre punti pesantissimi per i nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta Rocchi, le incongruenze: la teoria sulle designazioni pro-Inter smentita dai fatti. E Doveri… Notizie correlate Leggi anche: Caso Rocchi: Chinè ha chiesto gli atti. Si può aprire nuova inchiesta su designazioni pro Inter Rocchi "sceglieva arbitri graditi all'Inter, riunioni segrete a San Siro", nel mirino le designazioni di Colombo e DoveriNel mirino le designazioni di Colombo per Bologna-Inter dell'anno scorso e di Doveri per il derby in semifinale di Coppa Italia perso dai nerazzurri... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; I dialoghi e le incongruenze in Sala Var che hanno attirato l'attenzione dei magistrati; Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva; Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano. Il caso VAR e l'esposto di Rocca. Rocchi Doveri: l’incongruenza tra le richiesta dell’Inter presunta e quanto effettivamente sia successo. Ecco cosa non tornaRocchi Doveri: l'incongruenza tra le richiesta dell'Inter presunta e quanto effettivamente sia successo. Ecco cosa non torna ... calcionews24.com ROCCHI INCHIESTA Caso arbitri, l’inchiesta si allarga: tre accuse per Rocchi. L’esposto del calabrese Rocca riapre il dossierwww.lacnews24.it. Un’indagine destinata a far discutere e che scuote dalle fondamenta il sistema arbitrale italiano. Al centro della vicenda c’è Gianluca Rocchi, designatore della Serie A, finito nel ... statoquotidiano.it L'inchiesta su Rocchi ha scatenato i social: i tifosi del Napoli sognano la revoca dello scudetto all'Inter e l'assegnazione al secondo classificato. Il giornalista Esposito invita Conte a «impegnarsi allo spasimo per arrivare secondo». Ma la realtà del Codice di Gi - facebook.com facebook Inchiesta su Rocchi, ipotesi commissario: la strada di Abodi per azzerare la Figc x.com