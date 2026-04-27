Un’inchiesta giudiziaria si concentra sull’incontro tra due squadre disputato nel 2024, con l’accusa di aver violato norme penali. L’indagine, avviata dal pubblico ministero, si concentra su presunte irregolarità che coinvolgerebbero un’eventuale regia dietro alcuni eventi sportivi. L’avvocato di una delle parti ha dichiarato che l’indagine non sarebbe partita da un esposto, ma da elementi raccolti nel corso delle indagini.

Fu una partita ricca di episodi, l’ultimo nei secondi finali quando venne fischiato un rigore dubbio agli scaligeri per l’intervento di Darmian. Henry sbagliò però il penalty e l’allora squadra di Inzaghi si portò a casa 3 punti pesanti in chiave Scudetto. Inchiesta Rocchi nasce da Inter-Verona del 6 gennaio 2024: “Bastoni-Duda, gli assistenti avrebbero dovuto chiamare l’on field review” Dopo quella discussa Inter-Verona ci fu un altro esposto, stavolta dell’avvocato Michele Croce presente al ‘Meazza’ quel giorno in qualità di tifoso veronese: Per Croce, quella violazione del regolamento “determinò la violazione di una norma penale precisa, la 401 che prevede la frode sportiva, una frode che consiste nell’aver alterato l’andamento della partita e aver determinato un risultato diverso da quello che sarebbe avvenuto sportivamente.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inchiesta Rocchi parte da Inter-Verona del 2024: “Violazione norma penale”

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