Palmeri, noto giornalista sportivo, ha commentato le ultime notizie riguardanti l’indagine della Procura su Gianluca Rocchi. Secondo Palmeri, nell’invito a comparire rivolto a Rocchi non si fa menzione dell’Inter Verona. Il giornalista ha anche espresso un sospetto, senza fornire dettagli specifici, riguardo a eventuali collegamenti o motivazioni dietro questa omissione. La vicenda resta al centro dell’attenzione nel mondo dello sport e delle inchieste legali.

di Alberto Petrosilli Palmeri, noto giornalista sportivo, ha commentato le ultime notizie relative all’indagine della Procura su Gianluca Rocchi: le dichiarazioni. Nelle ultime ore, era circolata con insistenza l’ipotesi che tra le gare oggetto di indagine per presunta frode sportiva ci fosse anche la celebre Inter-Verona della stagione 202324. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, quel match non comparirebbe affatto negli atti notificati al designatore arbitrale. Sulla questione è intervenuto con decisione il giornalista Tancredi Palmeri, che tramite un post su X ha espresso forti dubbi sulla genesi di tali indiscrezioni, suggerendo che si sia trattato di un corto circuito informativo nato sui social network e alimentato senza riscontri oggettivi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palmeri sbotta: «Non c’è alcuna traccia di Inter Verona nell’invito a Rocchi a comparire dalla parte della Procura. Ho un sospetto…»

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