A Milano si sono svolti oggi gli interrogatori di garanzia per quattro persone coinvolte in un’indagine riguardante escort per calciatori. Davanti alla giudice per le indagini preliminari, sono state ascoltate le persone arrestate, senza ulteriori dettagli sui contenuti degli interrogatori. La vicenda riguarda presunte attività di accompagnamento e rapporti con atleti di livello professionistico.

Sono iniziati davanti alla gip di Milano, Chiara Valori, gli interrogatori di garanzia dei 4 arrestati ai domiciliari nell’inchiesta della procuratrice aggiunta di Milano, Bruna Albertini, per associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione con al centro la rete di festini ed escort, organizzata fra Milano e Mikonos dalla società di eventi MA.DE di Cinisello Balsamo, e che conterebbe fra i propri clienti numerosi calciatori di Serie A e di fama internazionale. Nel corso della mattinata compaiono per l’interrogatorio la 38enne Deborah Ronchi e il compagno Emanuele Buttini, entrambi assistiti dall’avvocato Marco...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Escort per calciatori a Milano, oggi gli interrogatori per gli arrestati

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