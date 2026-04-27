Nell'ambito di un'indagine in corso a Milano, una coppia è stata arrestata e si è presentata davanti al giudice per la convalida dell’arresto. Sono coinvolti in un'indagine che riguarda un presunto giro di escort. I due hanno presentato le proprie difese durante l'udienza, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi sul caso. La vicenda è al centro di attenzione nelle cronache locali e giudiziarie.

Prosegue l'inchiesta sul presunto giro di escort a Milano. Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, la coppia arrestata con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, hanno respinto al mittente l'accusa di aver organizzato serate nei locali vip offrendo anche escort a clienti facoltosi, in particolare calciatori. Il legale: "Hanno realizzato certamente qualcosa di particolare, per un mondo dell'effimero. Hanno cercato sempre di essere super corretti anche con le ragazze invitate nel loro contesto". Presto saranno convocati in Procura calciatori e imprenditori, tutti non indagati, che avrebbero partecipato a quelle serate.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta escort, la coppia arrestata si difende davanti al gip

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