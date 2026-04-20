Favoreggiamento e sfruttamento prostituzione a Milano 4 arresti | calciatori di Serie A tra clienti escort

A Milano sono stati arrestati quattro uomini nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione coinvolta nel favoreggiamento e nello sfruttamento della prostituzione. L'indagine ha portato alla scoperta di un gruppo che gestiva servizi di escort destinati a clienti di alto livello, tra cui calciatori di Serie A. Le autorità hanno sequestrato materiali e documenti durante le perquisizioni, e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire tutti i dettagli dell'indagine.

La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato 4 persone per un giro di prostituzione ed escort che coinvolgeva numerosi calciatori di Serie A. L’organizzazione, basata a Cinisello Balsamo, offriva pacchetti “all inclusive” con serate in locali e hotel di lusso a prezzi di migliaia di euro. Sequestrati oltre 1,2 milioni di euro per reati di sfruttamento e autoriciclaggio dei proventi illeciti. L'operazione della Guardia di Finanza a Milano I pacchetti lusso per i calciatori di Serie A Lo sfruttamento della prostituzione L’operazione della Guardia di Finanza a Milano I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito nella...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Favoreggiamento e sfruttamento prostituzione a Milano, 4 arresti: calciatori di Serie A tra clienti escort Notizie correlate Giro di escort per clienti facoltosi (anche calciatori di serie A), 4 arresti a MilanoAGI - Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF di Milano, su delega della procura, ha eseguito quattro ordinanze di arresti domiciliari... Escort nei locali della movida milanese, quattro arresti e perquisizioni. Calciatori di Serie A tra i clientiQuattro persone sono finite agli arresti domiciliari e sono state effettuate alcune perquisizioni nell’ambito di una indagine della Procura di Milano... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pomezia, rete di sfruttamento della prostituzione scoperta dai carabinieri; Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, Carabinieri arrestano 2 persone; Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione tra Salerno e Pontecagnano. Rinvio a giudizio per i responsabili; Roma: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, due misure cautelari. Inchiesta escort di lusso a Milano: 4 arresti ai domiciliariI finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo, attivo nell'organizzazione di eventi della movida, che ha promosso un'attività fi ... tg24.sky.it Pomezia, rete di sfruttamento della prostituzione scoperta dai carabinieriLa denuncia di una vittima ha fatto scattare l’inchiesta, rivelando un giro di pressioni, intimidazioni e richieste di denaro ... rainews.it L'operazione della polizia scaturisce da una lite tra inquilini e porta alla denuncia dei locatari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - facebook.com facebook Fiumicino, accompagna tre minori in Italia con visti falsi: arrestata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ift.tt/VzlvNpu x.com