Inchiesta escort a Milano al via interrogatorio degli arrestati

Oggi si svolge l'interrogatorio degli arrestati nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di prostituzione a Milano. L'indagine riguarda clienti di livello elevato, tra cui alcuni calciatori di Serie A, e coinvolge persone fermate nelle scorse settimane. La giornata rappresenta un momento cruciale per chiarire i dettagli delle accuse e le connessioni tra i soggetti coinvolti.

(Adnkronos) – Giornata chiave nell’inchiesta sul presunto giro di prostituzione legato a clienti facoltosi e personaggi noti, tra cui calciatori di Serie A. Si tengono oggi, al Palazzo di giustizia di Milano, gli interrogatori dei quattro indagati finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Davanti alla giudice per le indagini. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Cene di lusso ed escort, i calciatori del giro potrebbero essere sentiti come testimoni; Milano, indagine su giro di escort con bonifici per 750mila euro. Tra i clienti 70 calciatori; Giro di escort di lusso a Milano: arrestate 4 persone, tra i clienti imprenditori e calciatori; Inchiesta escort Milano, una settantina i calciatori alle serate. Nessuno di loro indagato.

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