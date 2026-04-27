inchiesta arbitri presto nuovi indagati

Un’indagine relativa agli arbitri nel calcio italiano si sta ampliando, con l’individuazione di nuovi soggetti coinvolti. Nei prossimi giorni, sono previste ulteriori persone iscritte nel registro degli indagati. La questione riguarda episodi di possibile irregolarità che hanno sollevato molte preoccupazioni e che ora sembrano coinvolgere un numero crescente di individui. La situazione continua a svilupparsi, con aggiornamenti che verranno comunicati nelle prossime ore.

La macchia sotto forma di nuova "arbitropoli", tornata a sporcare il calcio italiano, è destinata ad allargarsi nelle prossime ore. Sono cinque, al momento gli indagati con nome e cognome: insieme al designatore Rocchi, Gervasoni, Nasca, Di Vuolo e Paterna, il varista protagonista del famoso video con il rigore suggerito da dietro le quinte. A questo gruppo si aggiungeranno presto altri indagati visto che alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in concorso con più persone. Dalla Procura di Milano si apprende inoltre che l’Inter e i suoi dirigenti non risultano indagati, le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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