Un legale coinvolto in un’inchiesta sugli arbitri ha dichiarato che le contestazioni presentate sono poco chiare, poiché si fa riferimento a un coinvolgimento di più persone senza indicarne i nomi. La questione riguarda un possibile concorso di individui nelle presunte irregolarità, ma le accuse non forniscono dettagli specifici sugli altri soggetti coinvolti. La mancanza di indicazioni precise sembra essere uno degli aspetti sollevati nel procedimento.

“Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l’altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato”. A parlare è l’avvocato Antonio D’Avirro, legale di Gianluca Rocchi, che ieri si è autosospeso da designatore arbitrale, dopo le imputazioni contestate dalla Procura di Milano. La decisione del designatore arbitrale è arrivata poche ore dopo lo scossone dell’inchiesta della procura di Milano in cui lo stesso Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. Ma non è l’unico: in realtà anche Andrea Gervasoni, supervisore Var, è indicato per concorso in frode sportiva, come emerso nella serata del 25 aprile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta arbitri, il legale di Rocchi: “Contestazioni non chiare. Si parla di concorso di più persone, ma non sono indicate”

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