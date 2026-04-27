Inchiesta arbitri nessun tesserato dell’Inter è indagato Solo esponenti del mondo arbitrale | la situazione

La Procura ha comunicato che nell’inchiesta sugli arbitri nessun tesserato dell’Inter risulta indagato. La verifica riguarda esclusivamente figure appartenenti al mondo arbitrale e non coinvolge direttamente i membri del club. La situazione attuale non segnala coinvolgimenti o indagini dirette nei confronti di giocatori, allenatori o dirigenti dell’Inter. L’indagine prosegue per approfondire eventuali irregolarità nel settore arbitrale.

di Alberto Petrosilli Inchiesta arbitri, dalla Procura fanno sapere che nel filone aperto nessun tesserato dell’Inter è tra gli indagati. Ultime. L’ Inter riceve una conferma fondamentale sul fronte extra-calcistico. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi si preparano a celebrare il 21° scudetto, fonti qualificate della Procura di Milano hanno chiarito la posizione del club nerazzurro nell’inchiesta per frode sportiva che sta scuotendo l’AIA. Inchiesta arbitri, la Procura chiarisce: «L’Inter e i dirigenti non sono indagati».. Secondo quanto appreso, nessun tesserato o dirigente di Viale della Liberazione risulta iscritto nel registro degli indagati.🔗 Leggi su Internews24.com

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