Da casa Inter filtrano chiarimenti sulla vicenda riguardante il caso arbitri in Serie A, senza che alcun tesserato della società sia coinvolto. La questione, tra le più discusse di queste settimane, ha portato a diverse indiscrezioni, ma al momento non risultano persone legate all’inter-club sotto indagine o coinvolte in eventuali irregolarità. Le autorità competenti continuano a seguire gli sviluppi del procedimento senza ulteriori dettagli pubblicamente confermati.

di Stefano Cori Caso arbitri Serie A, cosa filtra da casa Inter sulla questione? Gli aggiornamenti sul tema più discusso. L’inchiesta della Procura di Milano che ha portato agli avvisi di garanzia per Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni potrebbe avere forti ripercussioni anche sul mondo del calcio giocato. Nelle contestazioni infatti vengono citate alcune gare dell’Inter. Fastidio, amarezza e stupore: cosa filtra dalla sede nerazzurra. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, però, da Viale della Liberazione filtra una linea molto netta: fastidio, amarezza e stupore. Il quotidiano sottolinea che in casa nerazzurra non risultano tesserati coinvolti e che il club starebbe apprendendo gli sviluppi della vicenda attraverso agenzie e ricostruzioni giornalistiche, esattamente come il resto dell’ambiente calcistico.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caso arbitri Serie A, cosa filtra da casa Inter: nessun tesserato coinvolto!

VERGOGNATEVI! IL DERBY MILAN-INTER AFFIDATO A UN ARBITRO INTERISTA E INVECE NO…

Notizie correlate

Caso arbitri Serie A, stupore e fastidio dall’Inter: ma nessun tesserato coinvoltoMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro.

Inter, caso Rocchi: nessun tesserato nerazzurro coinvoltoI social – nel loro confusionario baccano da Bar dello Sport – hanno già condannato l’Inter sul caso di presunta frode sportiva che vede coinvolti...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze; Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva; Bufera arbitri: il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter.

Pagina 6 | Rocchi indagato, si autosospende! Arbitri graditi all'Inter e pressioni al Var, terremoto Serie AIl designatore degli arbitri di Serie A e Serie B sarebbe finito sotto accusa, con diverse partite sotto la lente d'ingrandimento: la situazione ... tuttosport.com

Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportivaRocchi lascia dopo le accuse: Mi autosospendo, lo faccio per il bene degli arbitri. Tornerò più forte di prima ... rtl.it

Caso Rocchi: cosa rischia l'Inter Ecco cosa prevede il codice di giustizia sportiva in caso di illeciti gravi con intercettazioni che potrebbero provare l'eventuale alterazione della classifica per favoreggiamento degli arbitri nei confronti di una determinata squadr - facebook.com facebook

Caso Rocchi, il Pm: "Scelse arbitri graditi all'Inter, escludendo il 'poco gradito' Doveri" x.com