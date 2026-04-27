Inchiesta arbitri l’AIA fa chiarezza | Rammarico per quanto appreso Noi inviammo subito l’esposto di Rocca alla Procura Figc

L’Associazione Italiana Arbitri ha rilasciato un comunicato in merito all’inchiesta riguardante arbitri di Serie A. L’AIA ha espresso rammarico per le notizie apprese e ha precisato di aver inviato immediatamente un esposto alla Procura della FIGC, che ha avviato le indagini. La questione coinvolge presunti comportamenti irregolari degli arbitri, e l’associazione ha confermato di aver preso le misure necessarie, collaborando con le autorità competenti.

di Stefano Cori Inchiesta arbitri di Serie A, arriva anche il comunicato dell’Associazione Italiana Arbitri sulla questione!. Il mondo del calcio italiano negli ultimi giorni è stato sconvolto dal caso arbitri. Sulla questione ha diramato un comunicato la stessa Associazione Italiana Arbitri: NOTA AIA – “ L’Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa in relazione alla vicenda che coinvolge il designatore arbitrale della Can A e B, Gianluca Rocchi, e il componente Andrea Gervasoni. Il Comitato Nazionale, nella seduta odierna, provvederà alle determinazioni conseguenti e ad assicurare la continuità della funzione tecnica della citata Commissione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta arbitri, l’AIA fa chiarezza: «Rammarico per quanto appreso. Noi inviammo subito l’esposto di Rocca alla Procura Figc» Notizie correlate Inchiesta arbitri, l’AIA chiarisce: «Rammarico per l’accaduto. Noi inviammo subito l’esposto di Rocca alla Procura Figc»Zaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami,... Caso Rocchi, l’Aia: “L’esposto dell’arbitro Rocca fu subito inviato alla Procura che archiviò”L’Aia, con un comunicato tra il pilatesco e il democristiano, ha tenuto a rimarcare la propria correttezza procedurale dopo il ricevimento... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Arbitri, perché fu archiviata l'inchiesta sportiva? Si può riaprire. Cosa fa Abodi; Frode sportiva e arbitri graditi all’Inter, indagato Rocchi: Mi autosospendo. Coinvolto anche il supervis…; Travolto il calcio, dopo Rocchi altri arbitri indagati. Inchiesta arbitri, l’AIA chiarisce con una nota ufficiale: «Rammarico per l’accaduto. Noi inviammo subito l’esposto di Rocca alla Procura Figc»Inchiesta arbitri, l'AIA chiarisce con una nota ufficiale: «Rammarico per l'accaduto. Noi inviammo subito l'esposto di Rocca alla Procura Figc» ... calcionews24.com Inchiesta arbitri, Grassani: «L’Inter è estranea. Commissariamento solo per l’AIA, non per la FIGC»Le parole del noto legale esperto di diritto sportivo: «Aspettiamoci attività incisiva dalla Procura. Ma non ci sono i presupposti per commissariare la Federcalcio». calcioefinanza.it Grassani: "Procura Figc rapida. Inter a oggi totalmente estranea. Improbabile che..." x.com NOTA ALL’ANSA DEL PROCURATORE FIGC GIUSEPPE #CHINÈ La posizione sul caso #Rocchi: “Poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie non veritiere e fantasiose, prive di qualsiasi aderenza alla realtà degli acc - facebook.com facebook