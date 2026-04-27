L’Associazione Italiana Arbitri ha rilasciato una nota ufficiale in cui esprime rammarico per quanto accaduto e conferma di aver trasmesso immediatamente l’esposto presentato da Rocca alla Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La comunicazione si riferisce all’indagine in corso riguardante alcuni arbitri e si limita a precisare le azioni intraprese dall’associazione senza ulteriori commenti o analisi.

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© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, l’AIA chiarisce: «Rammarico per l’accaduto. Noi inviammo subito l’esposto di Rocca alla Procura Figc»

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