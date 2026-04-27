L'Aia ha comunicato che l’esposto presentato dall’arbitro Rocca è stato immediatamente trasmesso alla Procura, che successivamente ha deciso di archiviare la pratica. La Federazione ha precisato di aver seguito correttamente le procedure, rifiutando di fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’archiviazione. La vicenda riguarda le accuse mosse dall’arbitro calabrese nei confronti del sistema arbitrale italiano, che ha portato a questa decisione ufficiale.

L’Aia, con un comunicato tra il pilatesco e il democristiano, ha tenuto a rimarcare la propria correttezza procedurale dopo il ricevimento dell’esposto di Domenico Rocca, arbitro calabrese che, ricordiamo, aveva denunciato le ingiustizie in seno al sistema arbitrale italiano. Tale esposto è stato il punto di partenza di un’indagine che rischia di cambiare definitivamente il volto del calcio italiano. Il comunicato dell’Aia. Riporta l’Ansa: “L’Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa in relazione alla vicenda che coinvolge il designatore arbitrale della Can A e B, Gianluca Rocchi, e il componente Andrea Gervasoni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, l’Aia: “L’esposto dell’arbitro Rocca fu subito inviato alla Procura che archiviò”

Gianluca Rocchi senza peli sulla lingua

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