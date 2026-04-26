Un ex assistente arbitrale ha depositato un esposto che ha dato inizio a un’indagine sul sistema degli arbitri nel calcio italiano. L’inchiesta ha portato alle dimissioni del designatore, Gianluca Rocchi, e si concentra su presunte irregolarità all’interno della gestione arbitrale. L’esposto, completo di documenti, è stato presentato subito dopo la fine dell’attività dell’assistente, che aveva recentemente lasciato la commissione arbitrale.

L’inchiesta sul sistema arbitrale che ha portato al passo indietro del designatore, Gianluca Rocchi, e che rischia di terremotare il calcio italiano è partita da un esposto presentato da un assistente arbitrale (guardalinee) fresco di dismissione da parte della Can. Si chiama Domenico Rocca, classe 1985 originario di Pizzo in provincia di Vibo Valentia in Calabria, arrivato alla CAN e alla massima serie dopo lunga trafila. I vertici arbitrali lo hanno dismesso senza troppe spiegazioni alla fine della stagione 20242025, annata in cui era stato designato per una gara di Serie A e 13 di Serie B. Tredici come il numero di colleghi “mandati a casa” insieme a lui perché ritenuti non più utili alla causa dei due massimi campionati.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’esposto integrale dell’ex assistente Domenico Rocca che ha avviato l’inchiesta sugli arbitri

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