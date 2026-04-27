Inchiesta arbitri la difesa di Rocchi | Si sente vittima di un’ingiustizia La posizione dell’AIA

Da sportface.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avvocato difensore ha commentato l’avviso di garanzia ricevuto dall’ex arbitro, definendo le contestazioni come infondate. L’Associazione Italiana Arbitri ha espresso rammarico per quanto accaduto e ha garantito la continuità delle attività tecniche. La vicenda riguarda un’inchiesta che coinvolge arbitri e si concentra sulle accuse mosse nei confronti di una figura di rilievo nel settore.

L’avvocato D’Avirro parla dopo l’avviso di garanzia: “Contestazioni infondate”. L’Associazione Italiana Arbitri esprime rammarico e assicura continuità tecnica. Arrivano le prime dichiarazioni della difesa dopo l’avviso di garanzia ricevuto da Gianluca Rocchi nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano. A parlare è il suo legale, Antonio D’Avirro, intervenuto in esclusiva alla trasmissione Pressing. “L’ho incontrato, è demoralizzato perché si ritiene vittima di un’ingiustizia. Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave”.🔗 Leggi su Sportface.it

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