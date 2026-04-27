Inchiesta arbitri la difesa di Rocchi | Si sente vittima di un’ingiustizia La posizione dell’AIA

Un avvocato difensore ha commentato l’avviso di garanzia ricevuto dall’ex arbitro, definendo le contestazioni come infondate. L’Associazione Italiana Arbitri ha espresso rammarico per quanto accaduto e ha garantito la continuità delle attività tecniche. La vicenda riguarda un’inchiesta che coinvolge arbitri e si concentra sulle accuse mosse nei confronti di una figura di rilievo nel settore.

L’avvocato D’Avirro parla dopo l’avviso di garanzia: “Contestazioni infondate”. L’Associazione Italiana Arbitri esprime rammarico e assicura continuità tecnica. Arrivano le prime dichiarazioni della difesa dopo l’avviso di garanzia ricevuto da Gianluca Rocchi nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano. A parlare è il suo legale, Antonio D’Avirro, intervenuto in esclusiva alla trasmissione Pressing. “L’ho incontrato, è demoralizzato perché si ritiene vittima di un’ingiustizia. Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave”.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Arbitri, legale di Rocchi: “Vittima di un’ingiustizia, contestazioni infondate”. Aia: “Rammarico e nuove decisioni”FIRENZE – “L’ho incontrato, è demoralizzato perché si ritiene vittima di un’ingiustizia. Inchiesta arbitri, la nota dell’Aia: “Rammarico per caso Rocchi, verrà assicurata continuità funzione tecnica”(Adnkronos) – "L’Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa in relazione alla vicenda che... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La difesa del procuratore capo Figc, Chinè: Inchiesta arbitri, ricostruzioni fantasiose; La giornata più lunga di Rocchi: la difesa, la famiglia, l'autosospensione. Poi esce dalla chat degli arbitri; Caos arbitri, Simonelli gioca in difesa ma il Governo pressa: l’idea commissariamento è concreta; Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter. Inchiesta arbitri, la difesa di Rocchi: Si sente vittima di un’ingiustizia. La posizione dell’AIAL’avvocato D’Avirro parla dopo l’avviso di garanzia: Contestazioni infondate. L’Associazione Italiana Arbitri esprime rammarico e assicura continuità tecnica. sportface.it Inchiesta arbitri, la posizione di Rocchi, la difesa dell’Inter. Le accuse e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta arbitri, la posizione di Rocchi, la difesa dell’Inter. Le accuse e cosa sappiamo ... tg24.sky.it Verrà deciso nelle prossime ore il nome del nuovo designatore degli arbitri di Serie A, dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva. Un'inchiesta che coinvolge almeno altri due arbitri. - facebook.com facebook Inchiesta arbitri, il legale esperto di diritto sportivo Mattia Grassani: «L’Inter è estranea alla situazione. Commissariamento solo per l’AIA, non ci sono i presupposti per la FIGC» x.com