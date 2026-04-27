Un legale ha dichiarato che un arbitro si sente vittima di un'ingiustizia, considerando le contestazioni mosse contro di lui infondate. L'individuo, incontrato di recente, si dice demoralizzato e convinto di essere stato ingiustamente coinvolto in questioni legali. L'associazione degli arbitri ha espresso rammarico per la situazione e annunciato che prenderà ulteriori decisioni in merito.

FIRENZE – “L’ho incontrato, è demoralizzato perché si ritiene vittima di un’ingiustizia. Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave”. Antonio D’Avirro, avvocato di Gianluca Rocchi, ha parlato in esclusiva a Pressing in merito all’avviso di garanzia ricevuto dall’ex designatore. “Non so se tornerà, sapremo difenderci bene. Stiamo valutando quali iniziative difensive prendere verso giovedì – dice l’avvocato D’Avirro a proposito della convocazione del suo assistito per il 30 aprile -. Calciopoli? Questa è un’altra cosa, qui si parla di due-tre persone coinvolte mentre allora erano centinaia di persone e una decina di club.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arbitri, legale di Rocchi: “Vittima di un’ingiustizia, contestazioni infondate”. Aia: “Rammarico e nuove decisioni”

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