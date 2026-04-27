Inchiesta arbitri 5 indagati ma le persone iscritte sarebbero di più Alta tensione in Procura

In un’indagine riguardante arbitri, quattro persone risultano attualmente indagate, mentre le iscrizioni nel registro degli indagati sarebbero superiori. La Procura di Milano sta conducendo le verifiche, generando un clima di tensione tra le autorità coinvolte. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte degli inquirenti.

Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano. Che cosa sta succedendo Stiller Juventus, folta concorrenza sul mediano per l’estate. Ecco cosa pensa il tedesco dei bianconeri Lewandowski Juventus: il suo agente è in Italia per valutare le offerte, ma il polacco non esclude questa opzione per il futuro Guerreiro Juve, il giocatore lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Arriva in bianconero? Gli aggiornamenti Rugani Juve, ecco quanto manca al riscatto Fiorentina. E lui intanto: «Qui mi trovo bene sotto ogni punto di vista» Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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