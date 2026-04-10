Incendio in un' area impervia | oltre sei ore di intervento In azione l' elicottero Drago per spegnere le fiamme il video

Da perugiatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 11, i Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti in un'area boschiva a Pietralunga per un incendio sviluppatosi nel vocabolo Palombaiolo. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre sei ore e sono state supportate dall'elicottero Drago, impiegato per intervenire sulle fiamme in una zona difficile da raggiungere.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti intorno alle ore 11 per un incendio boschivo in località vocabolo Palombaiolo a Pietralunga. Data la zona impervia, le operazioni di spegnimento sono state supportate dall'elicottero "Drago 70" del reparto volo di Arezzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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