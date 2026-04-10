Incendio in un' area impervia | oltre sei ore di intervento In azione l' elicottero Drago per spegnere le fiamme il video

Alle ore 11, i Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti in un'area boschiva a Pietralunga per un incendio sviluppatosi nel vocabolo Palombaiolo. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre sei ore e sono state supportate dall'elicottero Drago, impiegato per intervenire sulle fiamme in una zona difficile da raggiungere.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti intorno alle ore 11 per un incendio boschivo in località vocabolo Palombaiolo a Pietralunga. Data la zona impervia, le operazioni di spegnimento sono state supportate dall'elicottero "Drago 70" del reparto volo di Arezzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it VIDEO | Incendio boschivo, il vento alimenta le fiamme: elicottero in azioneAllarme a Campo Ligure dove, martedì pomeriggio, si è sviluppato un incendio boschivo. Azienda agricola in fiamme, vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio (C’è il video)Una colonna di fumo che si innalza al cielo e le fiamme che divampano nei pressi della struttura. Temi più discussi: Incendio in un bosco sull'Appennino bolognese; Incendio in un'area agricola di Casaleggio, il vento complica l'operazione: il video dell'intervento; Incendio boschivo a Montecampione: vigili del fuoco in azione; Incendio a Frisanco, brucia un'area di 3.500 metri quadri. Incendio in un capannone abbandonato: il rapido intervento ha limitato i danniRogo ieri sera in via Gaeta. Sul posto i vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento cittadino: bruciati rifiuti e cassette di legno. Area messa in sicurezza nel giro di un’ora ... laprovinciacr.it Fiamme al bosco della Panfilia, l’intervento dei vigili. A dare l’allarme una volontaria, indagini in corsoIntervento complesso nel tardo pomeriggio di mercoledì nel Bosco della Panfilia, dove un incendio ha interessato un’area interna della ... ilrestodelcarlino.it Mentre a Brusio proseguono le operazioni di bonifica per l'incendio ormai sotto controllo, la linea ferroviaria del Bernina è stata riaperta e in regione vige il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. - facebook.com facebook Turisti lanciano petardi nel bosco e scatenano un incendio: oltre 10 ettari distrutti in Valtellina x.com