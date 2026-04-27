Incendio in via Marsala l' attacco di Mezzacapo Futuro Nazionale | Case popolari come zone franche

Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un incendio nelle cantine di uno stabile tra via Tre Mori e via Marsala. L’incendio ha portato all’evacuazione di diversi residenti e alcune persone sono state portate in ospedale per controlli. Un esponente di un movimento politico ha commentato l’accaduto affermando che le case popolari si comportano come zone franche. La dinamica e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.