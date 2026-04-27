Incendio in via Marsala l' attacco di Mezzacapo Futuro Nazionale | Case popolari come zone franche
Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un incendio nelle cantine di uno stabile tra via Tre Mori e via Marsala. L’incendio ha portato all’evacuazione di diversi residenti e alcune persone sono state portate in ospedale per controlli. Un esponente di un movimento politico ha commentato l’accaduto affermando che le case popolari si comportano come zone franche. La dinamica e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì tra via Tre Mori e via Marsala, con l’incendio divampato nelle cantine dello stabile, l’evacuazione di numerosi residenti e il trasporto in ospedale di alcune persone per accertamenti, “non può essere trattato come un normale fatto di cronaca”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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