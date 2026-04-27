Incendio in officina a Mozzagrogna | a fuoco un furgone elettrico danneggiati altri due veicoli
Nel pomeriggio di oggi, 27 aprile 2026, si è sviluppato un incendio in un’officina nel comune di Mozzagrogna. A essere coinvolto dalle fiamme è stato un furgone elettrico, mentre altri due veicoli presenti nell’officina sono stati danneggiati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.
Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 27 aprile 2026, all'interno del locale autofficina di una concessionaria d'auto nel comune di Mozzagrogna. Una colonna di fumo nero e denso si è alzata da via Principale, risultando visibile anche a distanza, in particolare alle auto in transito.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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