Incendio in officina a Mozzagrogna | a fuoco un furgone elettrico danneggiati altri due veicoli

Nel pomeriggio di oggi, 27 aprile 2026, si è sviluppato un incendio in un’officina nel comune di Mozzagrogna. A essere coinvolto dalle fiamme è stato un furgone elettrico, mentre altri due veicoli presenti nell’officina sono stati danneggiati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.