Incendio a San Severo | brucia auto in via Calabria le fiamme raggiungono altri due veicoli in sosta

Un incendio ha distrutto un'auto questa mattina in via Calabria a San Severo, causando il coinvolgimento di altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Le fiamme sono divampate improvvisamente, creando scompiglio tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di molti passanti. La causa del rogo resta ancora da chiarire.

È accaduto questa mattina, intorno alle ore 8. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo, che potrebbe essere stato generato da un corto circuito Attimi di preoccupazione a San Severo, per un incendio avvenuto nella mattinata di oggi, 21 febbraio, in via Calabria. Il rogo ha coinvolto tre auto parcheggiate lungo la carreggiata. Il fatto è accaduto intorno alle 8.00. Dalle prime ricostruzioni, una delle auto in sosta è andata a fuoco, forse per un corto circuito. Le fiamme si sono estese coinvolgendo altri due veicoli vicini, causando danni rilevanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Severo, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la zona scongiurando ulteriori danni, e gli agenti della Polizia Locale.

