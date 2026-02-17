Il Teatro Sannazaro prima dell’incendio e l’intervento dei Vigili del fuoco – Le foto

Il Teatro Sannazaro di Napoli è stato distrutto da un incendio che si è sviluppato questa mattina. Prima del rogo, il teatro era uno dei luoghi più amati della scena culturale cittadina, con il suo palco e le poltrone ancora intatte. I Vigili del fuoco sono arrivati rapidamente sul posto, combattendo le fiamme per ore e cercando di salvare quanto poteva rimanere in piedi. In queste dieci foto si vede l’edificio prima e durante l’intervento, con le fiamme che avvolgevano le pareti e il fumo che si alzava nel cielo.

Il teatro Sannazaro, devastato oggi da un incendio, era una delle perle della cultura napoletana. Ecco come appariva prima dell’incendio e l’intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme, che lo hanno distrutto, in 10 foto. Board of Peace, Tajani oggi alla Camera: il centrosinistra presenta una mozione unitaria per il no dell’Italia – La diretta New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Teatro Sannazaro prima dell’incendio e l’intervento dei Vigili del fuoco – Le foto Incendio a Napoli, danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro: l'intervento dei vigili del fuoco Un incendio scoppiato all’alba in via Chiaia, a Napoli, ha causato danni seri alla cupola del Teatro Sannazaro. Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video dei vigili del fuoco tra le fiamme Un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, causando l’evacuazione di 22 appartamenti vicini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, Teatro Sannazaro in fiamme: la storia della mitica sala dalla Duse a Luisa Conte e Lara Sansone; Grave incendio a Chiaia, brucia il Teatro Sannazaro. Aria irrespirabile, siamo chiusi in casa; Incendio a Napoli, a fuoco il teatro Sannazaro: crolla la cupola; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro. Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme. Da Eleonora Duse ai De Filippo: la storia della bomboniera di NapoliL’incendio di vai Chiaia ha inghiottito 180 anni di tradizione culturale partenopea. Sul palco iniziò la fortuna di Scarpetta e il giovane Eduardo incontrò Pirandello. L’ultima ristrutturazione nel 20 ... quotidiano.net Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il Teatro SannazaroIncendio nel cuore di Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro. Crollata la cupola. Danni anche ai palazzi adiacenti. Quattro intossicati. lettera43.it Il prima e il dopo del Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto dopo l’incendio di oggi. Video: vigili del fuoco. #ilmattino #teatrosannazaro #napoli facebook Il video dell’incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro a Napoli: crolla la cupola, famiglie evacuate e persone intossicate x.com