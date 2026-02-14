Incendio in un appartamento l' intervento dei vigili del fuoco ad Adelfia

Un incendio ha coinvolto un appartamento ad Adelfia, provocato dall’accumulo di oggetti infiammabili e materiali pericolosi. Le fiamme sono divampate in una stanza piena di masserizie, tra cui bombole di GPL, batterie di automobili e televisori, creando una situazione rischiosa. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione.

Il rogo è scoppiato ieri sera: all'interno dell'abitazione erano presenti oggetti potenzialmente pericolosi a contatto con le fiamme, come bombole di gpl e batterie auto Il fuoco era divampato in un appartamento pieno di masserizie con oggetti potenzialmente pericolosi, fra cui bombole di gpl, batterie di auto e televisori. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera ad Adelfia per spegnere un incendio scoppiato all'interno di una casa. Quattro squadre sono intervenute sul luogo del rogo, con un'autobotte e un carro Ara per ricaricare le bombole: i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 22 per spegnere l'incendio.