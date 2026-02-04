Linea dura del Questore Caruso | emesse 80 misure di prevenzione

La Questura di Frosinone ha deciso di fare sul serio. Sono state emesse 80 misure di prevenzione per fermare criminalità e comportamenti violenti nei luoghi pubblici. Il Questore Caruso ha adottato una linea dura, senza tollerare azioni predatrici o pericolose, per garantire più sicurezza ai cittadini.

Tolleranza zero contro la criminalità predatoria e i comportamenti violenti nei luoghi pubblici. È questo il segnale lanciato dalla Questura di Frosinone che, nell'ambito delle direttive emanate dal Questore Dott. Stanislao Caruso, ha intensificato l'attività di controllo del territorio.

