Prevenzione degli incidenti in età pediatrica Policlinico in prima linea per il progetto Sicuri di essere sicuri

Il 11 aprile, Lipari ospiterà un evento dedicato alla prevenzione degli incidenti in età pediatrica, inserito in un progetto itinerante che coinvolge diverse zone territoriali e isole minori della Sicilia. Il Policlinico partecipa attivamente a questa iniziativa, che mira a diffondere pratiche di sicurezza tra i bambini e le loro famiglie. La campagna si concentra su incontri formativi e attività pratiche rivolte a tutelare la salute dei più piccoli.

L’iniziativa nell’ambito del progetto del Piano Sanitario Nazionale coordinato dai dottori Alessandro Arco e Francesco De Luca, a supporto del Piano Regionale di Prevenzione Il prossimo 11 aprile, Lipari diventa una tappa importante per la prevenzione pediatrica. Un progetto itinerante che trasforma l’isolamento in resilienza, portando la sicurezza in diverse zone territoriali e disagiate fino alle isole minori della Sicilia, grazie al percorso formativo “Dalla rotta di Ulisse alla Via Francigena corsi di prevenzione di incidenti pediatrici per tutta la Sicilia”. L’AOU G. Martino con i suoi professionisti è in prima linea per far sì che un numero sempre più elevato di persone siano nelle condizioni di conoscere e prevenire incidenti domestici, e non solo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it “Sicuri in montagna d’inverno”, prevenzione con il Soccorso alpino e speleologico del CaiArezzo, 16 gennaio 2026 – La neve piace a tutti, ma va affrontata in sicurezza, soprattutto durante inverni, come questo, in cui la variabilità... Dalla Puglia al Medio Oriente: Policlinico di Bari in prima linea nel progetto per la telemedicina in Libano e GiordaniaIl Policlinico di Bari guida il progetto internazionale 'Salam', che punta a garantire l'accesso alle cure alle popolazioni più fragili Creare un... Temi più discussi: Troppi incidenti domestici in Toscana per i bimbi tra 0 e 4 anni; Asl Tc: Per bimbi da 0 a 4 anni quasi un incidente domestico ogni ora; Sassari, controlli rafforzati per garantire la sicurezza stradale durante le festività; Guidonia – Sicurezza stradale: nuovi attraversamenti pedonali a Villalba e Colleverde. Incidenti domestici, uno ogni ora per i bimbi da 0 a 4 anni: al via una serie di incontri di prevenzioneI dati dell’Agenzia Regionale di Sanità indicano che nel 2024, in Toscana, gli incidenti domestici hanno provocato oltre 117.000 accessi ai Pronto Soccors o. Gli episodi legati a questa tipologia di i ... 055firenze.it Torna Aiuto sono in casa, per la prevenzione degli incidenti domesticiNel nostro Paese, ogni anno ottomila persone perdono la vita in seguito ad un incidente domestico, più del doppio rispetto ai morti per incidenti stradali. La maggior parte di tali eventi è però ... quotidianosanita.it Sequestrata quasi mezza tonnellata di alimenti non sicuri all’aeroporto di Palermo - facebook.com facebook Siete sicuri di aver utilizzato la pellicola più adatta al vostro cellulare x.com