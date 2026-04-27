Inaugurazione sede M5S a Torre del Greco | focus su marittimi e giovani

Da napolipiu.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata a Torre del Greco la nuova sede del Movimento 5 Stelle, con un evento che ha visto la partecipazione di Giuseppe Conte. Durante la cerimonia, si è concentrato l’attenzione sui temi dei marittimi e dei giovani, con interventi dedicati alle problematiche di queste categorie. La sede si trova nel centro della città e sarà utilizzata per incontri e attività del movimento.

"> Giuseppe Conte a Torre del Greco: Inaugurata la Nuova Sede del Movimento 5 Stelle. Il 25 aprile, in una giornata ricca di significato politico e simbolico, Giuseppe Conte ha visitato Torre del Greco. L’ex presidente del Consiglio ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede del Movimento 5 Stelle, situata in viale Mazzini 19. Questo spazio è destinato a diventare un presidio territoriale e un punto di ascolto per i cittadini, mettendo in evidenza l’importanza della partecipazione attiva nella vita politica. La presenza di Conte è stata accolta con un notevole afflusso di pubblico, trasformando il taglio del nastro in un’importante occasione di confronto diretto con la comunità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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