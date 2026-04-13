Giulio Regeni alla Statale di Milano la proiezione del documentario sul ricercatore La mamma | Il no ai fondi? Abituati a ingiustizie da dieci anni

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, nell’ateneo milanese si è tenuta la proiezione di un documentario dedicato al ricercatore. La madre ha commentato il rifiuto dei fondi, affermando di essere abituata a ingiustizie da oltre un decennio. L’evento ha attirato studenti e docenti, che hanno assistito alla presentazione e ascoltato le parole della famiglia. La ricorrenza ha riacceso l’attenzione sulla vicenda e sulle richieste di verità e giustizia.

Milano, 13 aprile 2026 – A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni parte dall’ Università Statale di Milano il ricordo, con una proiezione speciale del documentario 'Giulio Regeni - Tutto il male del mondo' prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, finito al centro di polemiche politiche per il mancato finanziamento pubblico del film da parte del ministero della Cultura. L'evento, tenutosi questa mattina nell'aula magna dell’università, apre una serie di proiezioni in tutta Italia, è organizzato dall'ateneo milanese nell'ambito dell'iniziativa 'Le Università per Giulio Regeni', promossa dalla senatrice a vita e scienziata della Statale di Milano Elena Cattaneo, a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore (delitto per il quale sono accusati agenti della National Security del regime di Al-Sisi, ndr ).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giulio Regeni, alla Statale di Milano la proiezione del documentario sul ricercatore. La mamma: “Il no ai fondi? Abituati a ingiustizie da dieci anni” Giulio Regeni, alla Statale di Milano il 13 aprile la proiezione del documentario “Tutto il male del mondo”Milano, 7 aprile 2026 – In occasione dei dieci anni dalla morte di Giulio Regeni parte dalla Statale di Milano il ricordo, con una proiezione... Dieci anni senza Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso in Egitto: la famiglia chiede ancora giustiziaEra il 25 gennaio 2016 quando Giulio Regeni, ventottenne di Fiumicello Villa Vicentina (Udine), scomparve per le strade del Cairo.