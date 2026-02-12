Nel 2025 trasformate in biocarburante 4,5 tonnellate di oli esausti dei ristoranti bergamaschi

Nel 2025, a Bergamasca, sono state trasformate 4,5 tonnellate di oli esausti dei ristoranti in biocarburante. Questa operazione arriva grazie a una collaborazione tra il Gruppo Hera e Chef Express, che puntano a ridurre gli sprechi e a promuovere energie più pulite.

In Bergamasca sono 4,5 le tonnellate di oli vegetali esausti trasformate in biocarburante nel 2025 grazie alla collaborazione tra il Gruppo Hera e Chef Express. I rifiuti, altamenti inquinanti, provengono dalle cucine dei ristoranti bergamaschi di proprietà del marchio di ristorazione controllato dal Gruppo Cremonini. Nove in totale nella provincia di Bergamo: 7 Roadhouse (Bergamom, Antegnate, Capriate, Curno, Dalmine, Orio e Treviglio), più lo Chef Express Caio e il Wagamama a Oriocenter. Gli oli ‘bergamaschi’ sono poi stati uniti a quelli raccolti in tutta Italia nell’ambito di un progetto nazionale che ha visto recuperare lo scorso anno ben 118 tonnellate di rifiuti nei 184 punti ristoro Chef Express e degli altri marchi gestiti dalla società.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Bergamasca Collaborazione

Un commerciante di Brindisi rivela di aver evitato di denunciare le minacce e le aggressioni subite da alcuni concorrenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bergamasca Collaborazione

Argomenti discussi: Sud. Check-up Mezzogiorno 2025 di Confindustria e SRM, Ganga: Trasformare gli attuali indici di crescita in sviluppo stabile e duraturo - CISL; Consorzio Parmigiano Reggiano: oltre 180.000 visitatori nei caseifici nel 2025; Rio Mare e Banco Alimentare: nel 2025 recuperai 111.600 kg di eccedenze alimentari; Approvata deliberazione consiliare in attuazione del Bilancio statale: cancellata la restituzione delle anticipazioni di liquidità della Regione.

Fondazione Migrantes: nel 2025 da gennaio a ottobre sbarcate 59mila persone in Italia, +7% su 2024Nell'autunno 2025 il numero di rifugiati e migranti che raggiungono l'Italia dal Mediterraneo risulta in crescita: fra gennaio e il 30 di ottobre si contano circa 59 mila persone sbarcate: +7% in più ... rainews.it

Alla scoperta dei Villaggi di Babbo Natale 2025: dove la magia prende vita in ItaliaL’Italia anche nel 2025 ospita tantissimi villaggi di Babbo Natale molto suggestivi, luoghi capaci di incantare famiglie e bambini grazie a percorsi immersivi, ambientazioni scenografiche, incontri ... siviaggia.it

Nel 2025 continua la collaborazione con Last Minute Market per donare i pasti in eccedenza e con Hera Casa e Business per trasformare i rifiuti organici in biocarburante. Nel corso dell’anno abbiamo donato 1.005 kg di prodotti, equivalenti a 2.000 pasti c - facebook.com facebook