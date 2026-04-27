In principio erano i pomodori | un incontro su caporalato e agricoltura

Domani, alle 17:30, a San Vito Dei Normanni si svolgerà un convegno intitolato “In principio erano i pomodori”. L'incontro si terrà nello spazio “La saletta” di via Cavour e si concentrerà sui temi del caporalato e delle condizioni dell'agricoltura locale. La discussione vedrà la partecipazione di diversi relatori e si rivolgerà a un pubblico interessato alle problematiche del settore agricolo.

SAN VITO DEI NORMANNI - Domani, martedì 28 aprile 2026, alle 17:30, a San Vito Dei Normanni, presso lo spazio “La saletta” di via Cavour, si terrà il convegno “In principio erano i pomodori. Storia i diritti, doveri e nuova cittadinanza”. Si parlerà in maniera diffusa del fenomeno dello.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Giugliano, l’utilizzo tech in agricoltura: la coltivazione dei pomodori presso l’azienda “Egiziaca”Giugliano, l’utilizzo tech in agricoltura: la semina dei pomodori presso l’azienda “Egiziaca” L'articolo Teleclubitalia. Un Osservatorio sul lavoro in agricoltura per il contrasto al caporalatoUn Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura per contrarre il caporalato, un fenomeno tristemente diffuso (troppo) anche nel territorio della... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il principio del risultato secondo il nuovo codice appalti; In principio fu Flavia Steno. Oggi le donne in redazione sono decisive a tutti i livelli; Da autore 1 agli intrecci tra Bologna e Milano; Il Consiglio di Stato chiarisce quando è possibile il ribasso dei costi della manodopera. Storia Universale In principio la terra era tutta sbagliata, renderla più abitabile fu una bella faticata... ...C'erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare, e agli errori più grossi si poté rimediare. Da correggere, però, ne restano ancora tanti, rimboccate - facebook.com facebook