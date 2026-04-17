Giugliano l’utilizzo tech in agricoltura | la coltivazione dei pomodori presso l’azienda Egiziaca

A Giugliano, un'azienda agricola ha adottato tecnologie innovative per la coltivazione dei pomodori. La semina e le operazioni colturali vengono effettuate con strumenti e metodi moderni, che coinvolgono l’uso di attrezzature avanzate. L’attività si concentra sulla produzione di pomodori presso la proprietà chiamata “Egiziaca”. Questa scelta mira a migliorare le pratiche agricole e a ottimizzare il raccolto.