Giugliano l’utilizzo tech in agricoltura | la coltivazione dei pomodori presso l’azienda Egiziaca
A Giugliano, un'azienda agricola ha adottato tecnologie innovative per la coltivazione dei pomodori. La semina e le operazioni colturali vengono effettuate con strumenti e metodi moderni, che coinvolgono l’uso di attrezzature avanzate. L’attività si concentra sulla produzione di pomodori presso la proprietà chiamata “Egiziaca”. Questa scelta mira a migliorare le pratiche agricole e a ottimizzare il raccolto.
Giugliano, l’utilizzo tech in agricoltura: la semina dei pomodori presso l’azienda “Egiziaca” L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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