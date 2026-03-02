beatrice borromeo stefano casiraghi ha compiuto 9 anni e assomiglia tanto al nonno

Il 28 febbraio, Stefano Casiraghi ha compiuto nove anni. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno celebrato il suo compleanno, notando che il bambino somiglia molto sia al padre che al nonno, scomparso in giovane età. La famiglia ha condiviso immagini della festa, senza commentare ulteriormente l’evento.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno festeggiato il compleanno del loro primogenito, Stefano, che il 28 febbraio ha compiuto nove anni e assomiglia tanto al papà e al nonno, scomparso troppo presto. Beatrice Borromeo, festa di famiglia senza clamori. Come è nello stile di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, la festa per i nove anni di Stefano Casiraghi, primo dei loro tre figli, nato il 28 febbraio 2017, è avvenuta in forma privatissima e in famiglia. Nessun messaggio via social nei profili dei genitori o degli zii, né alcun augurio ufficiale da parte della Rocca né un nuovo ritratto per celebrare il compleanno. D’altro canto, il piccolo Stefano non ha alcun ruolo istituzionale nella Rocca, anche se è ottavo nella linea di successione al trono. 🔗 Leggi su Dilei.it

