Boom di aggressioni a medici e infermieri | in un anno +53%

Nel 2025 si sono registrati 505 episodi di aggressioni a medici e infermieri, con un incremento del 53% rispetto all’anno precedente. Marinoni afferma che i casi sono frequenti e i dati potrebbero essere sottostimati. La situazione riguarda diverse strutture sanitarie, dove operatori sanitari si trovano spesso coinvolti in episodi di violenza.

SANITÀ E SICUREZZA. Nel 2025 gli episodi sono stati 505. Marinoni: «Casi all'ordine del giorno, dati sottostimati». Dalla Regione fondi per bodycam e videosorveglianza. Ogni volta che un operatore sanitario timbra il cartellino o mette piede tra ambulatorio e corsia, sa di essere esposto a un rischio: quello di subire una violenza verbale o fisica. È una cadenza quotidiana certificata dai numeri: lo scorso anno in Bergamasca sono stati censiti 505 episodi, di fatto più di una al giorno. È il lungo elenco che prende forma attraverso i racconti di medici, infermieri, Oss e amministrativi di strutture pubbliche e private, riversati nell'apposito sistema centralizzato gestito dall'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo e della Direzione generale Welfare.

Ambulanze senza medici e infermieri a rischio aggressioni: "Situazione frustrante"Le ambulanze senza medici mettono in pericolo il personale del 118, esposto a possibili aggressioni a causa della frustrazione di pazienti o loro...

Pronto soccorso sempre più sicuro per medici e infermieri: aggressioni dimezzateBuona notizia per chi lavora in prima linea, anche se è proprio di pochi giorni fa il caso di un uomo che ha aggredito due infermieri che cercavano...

