Torremaggiore | manca personale sanitario al primo livello di assistenza

A Torremaggiore il Punto di Primo Intervento sta affrontando una crisi. Mancano operatori sanitari e le prestazioni rischiano di fermarsi. I cittadini sono preoccupati, e le autorità cercano soluzioni rapide per evitare il caos.

**Torremaggiore, il Punto di Primo Intervento rischia il collasso per la mancanza di personale sanitario.** A causa del pensionamento previsto per un medico in servizio, la struttura sanitaria del paese pugliese si ritrova a dover fronteggiare un'emergenza sanitaria in atto. Secondo quanto reso noto dal Comitato Salute dell'Alto Tavoliere, il **Punto di Primo Intervento (PPI) di Torremaggiore**, con un bacino di utenza di circa **35.000 persone**, andrà in crisi a partire dal **5 febbraio 2026**, quando resterà con soli due medici in attività, uno dei quali in fase di pensionamento. È una situazione critica, che potrebbe causare un sovraccarico dei Pronto Soccorso di San Severo, San Giovanni Rotondo e Foggia.

